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Скачать программу >>>>>> Размер архива 5.7 Кбайт
Подмена адреса Proxy сервера
Portable программа для ручной замены адреса Proxy сервера и номера порта.
Для чего нужна программа RotateProxy?
Программа RProxy (RotateProxy 1.00) предназначена для замены адреса и номера порта внешнего proxy сервера для броузеров Intrnet Explorer и Google Chrome.
- RProxy 1.00
Адреса внешних Proxy серверов считываются из текстового файла proxy.txt и последовательно подключаются при каждом нажатии кнопки |Rotate Proxy|
Вместе с адресом Proxy сервера можно указать номер порта, через который будет вестись обмен. Список адресов Proxy серверов используется циклически.
Установленный алрес Proxy сервера показывается в заголовке формы
- RProxy 1.00
Кнопка |NoProxy| позволяет вернуться в обычный режим без внешнего Proxy.
Программа RProxy - не требует инсталляции и очень компактна - 24.6 Кбайт
Длина списка адресов внешних Proxy серверов не ограничена.
Адреса Proxy серверов для использования можно найти через поисковые системы - Анонимные прокси серверы
Список прокси серверов с постоянной проверкой можно посмотреть здесь.
Не все введенные вами в список proxy.txt адреса proxy серверов могут работать. Часто Proxy может быть не доступен или перегружен, к некоторым из серверов у вас может не быть доступа из-за настроек на оборудовании провайдера. Составляйте свой список на основе проведенных тестов.
Загрузка сайтов через внешний Proxy сервер может происходить очень медленно и даже прерываться по таймауту.
При использовании внешних Proxy серверов (например, с программой SoftWaffe) указывайте для загрузки полный адрес веб страницы. Например, вместо tidy.oflameron.ru надо указывать http://tidy.oflameron.ru/index.htm
Из-за настроек некоторых внешних Proxy серверов могут некорректно работать ссылки на страницы веб сайта и на внешние ресурсы, например, из-за сокращенного URL.
Анонимность Proxy серверов.
Если при посещении сайтов вы хотите выглядеть как "посторонний посетитель", выбирайте Proxy серверы с высоким уровнем анонимности.
Алреса прокси серверов меняются вручную, т.к. программа не может отслеживать время окончания загрузки веб страниц броузером.
Программа RProxy (RotateProxy 1.00) тестирована для Windows XP и Windows 7.
Настройка >>>>>> Скачать программу >>>>>> Размер архива 5.7 Кбайт
Пожелания и замечания присылайте на
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Слово Oflameron (Офламерон) - искусственное созданное слово для рассказа Валерия Шмелева "Десант на Офламерон".