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Freeware программа для замены адреса Proxy сервера


    Скачать программу >>>>>>    Размер архива 5.7 Кбайт
    
    Подмена адреса Proxy сервера
    
    Portable программа для ручной замены адреса Proxy сервера и номера порта.
    
    Для чего нужна программа RotateProxy?
    
    Программа RProxy (RotateProxy 1.00) предназначена для замены адреса и номера порта внешнего proxy сервера для броузеров Intrnet Explorer и Google Chrome.
    
     - RProxy 1.00
    
    Адреса внешних Proxy серверов считываются из текстового файла proxy.txt и последовательно подключаются при каждом нажатии кнопки |Rotate Proxy|
    Вместе с адресом Proxy сервера можно указать номер порта, через который будет вестись обмен. Список адресов Proxy серверов используется циклически.
    Установленный алрес Proxy сервера показывается в заголовке формы
    
     - RProxy 1.00
    
    Кнопка |NoProxy| позволяет вернуться в обычный режим без внешнего Proxy.
    
    Программа RProxy - не требует инсталляции и очень компактна - 24.6 Кбайт
    Длина списка адресов внешних Proxy серверов не ограничена.
    
    Адреса Proxy серверов для использования можно найти через поисковые системы - Анонимные прокси серверы
    
    Список прокси серверов с постоянной проверкой можно посмотреть здесь.
    Не все введенные вами в список proxy.txt адреса proxy серверов могут работать. Часто Proxy может быть не доступен или перегружен, к некоторым из серверов у вас может не быть доступа из-за настроек на оборудовании провайдера. Составляйте свой список на основе проведенных тестов.
    Загрузка сайтов через внешний Proxy сервер может происходить очень медленно и даже прерываться по таймауту.
    При использовании внешних Proxy серверов (например, с программой SoftWaffe) указывайте для загрузки полный адрес веб страницы. Например, вместо tidy.oflameron.ru надо указывать http://tidy.oflameron.ru/index.htm
    Из-за настроек некоторых внешних Proxy серверов могут некорректно работать ссылки на страницы веб сайта и на внешние ресурсы, например, из-за сокращенного URL.
    
    Анонимность Proxy серверов.
    
    Если при посещении сайтов вы хотите выглядеть как "посторонний посетитель", выбирайте Proxy серверы с высоким уровнем анонимности.
    
    Алреса прокси серверов меняются вручную, т.к. программа не может отслеживать время окончания загрузки веб страниц броузером.
    Программа RProxy (RotateProxy 1.00) тестирована для Windows XP и Windows 7.
    
    Настройка >>>>>>  Скачать программу >>>>>>    Размер архива 5.7 Кбайт
    
    
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    Пожелания и замечания присылайте на
    
    
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Copyright (c) by Valery V Shmelev http://www.oflameron.ru and http://www.shmeleff.com
    Слово Oflameron (Офламерон) - искусственное созданное слово для рассказа Валерия Шмелева "Десант на Офламерон".
    

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Freeware программа для замены адреса Proxy сервера
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