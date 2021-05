Скачать программу >>>>>> Размер архива 5.7 Кбайт



Подмена адреса Proxy сервера



Portable программа для ручной замены адреса Proxy сервера и номера порта.



Для чего нужна программа RotateProxy?



Программа RProxy (RotateProxy 1.00) предназначена для замены адреса и номера порта внешнего proxy сервера для броузеров Intrnet Explorer и Google Chrome.



Адреса внешних Proxy серверов считываются из текстового файла proxy.txt и последовательно подключаются при каждом нажатии кнопки |Rotate Proxy|

Вместе с адресом Proxy сервера можно указать номер порта, через который будет вестись обмен. Список адресов Proxy серверов используется циклически.

Установленный алрес Proxy сервера показывается в заголовке формы



Кнопка |NoProxy| позволяет вернуться в обычный режим без внешнего Proxy.



Программа RProxy - не требует инсталляции и очень компактна - 24.6 Кбайт

Длина списка адресов внешних Proxy серверов не ограничена.



Адреса Proxy серверов для использования можно найти через поисковые системы - Анонимные прокси серверы



Список прокси серверов с постоянной проверкой можно посмотреть здесь .

Не все введенные вами в список proxy.txt адреса proxy серверов могут работать. Часто Proxy может быть не доступен или перегружен, к некоторым из серверов у вас может не быть доступа из-за настроек на оборудовании провайдера. Составляйте свой список на основе проведенных тестов.

Загрузка сайтов через внешний Proxy сервер может происходить очень медленно и даже прерываться по таймауту.

При использовании внешних Proxy серверов (например, с программой SoftWaffe) указывайте для загрузки полный адрес веб страницы. Например, вместо tidy.oflameron.ru надо указывать http://tidy.oflameron.ru/index.htm

Из-за настроек некоторых внешних Proxy серверов могут некорректно работать ссылки на страницы веб сайта и на внешние ресурсы, например, из-за сокращенного URL.



Анонимность Proxy серверов.



Если при посещении сайтов вы хотите выглядеть как "посторонний посетитель", выбирайте Proxy серверы с высоким уровнем анонимности.



Алреса прокси серверов меняются вручную, т.к. программа не может отслеживать время окончания загрузки веб страниц броузером.

Программа RProxy (RotateProxy 1.00) тестирована для Windows XP и Windows 7.



Copyright (c) by Valery V Shmelev http://www.oflameron.ru and http://www.shmeleff.com

Слово Oflameron (Офламерон) - искусственное созданное слово для рассказа Валерия Шмелева " Десант на Офламерон ".